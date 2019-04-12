Климатологи связали жару и засухи в Калифорнии с дождями в Индии

Длительные волны жары и засухи на юго-западе США оказались связаны с тем, когда и как часто возникают проливные дожди в тропиках над Индией и Индийским океаном. Об этом сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы давно хотим понять, как возникают экстремальные погодные явления. Мы уже знаем, что зимние события такого рода могут быть связаны с теми участками тропиков, где формируются грозы. Мы задумались над тем, есть ли аналогичная закономерность для летних волн жары", — рассказывает Ричард Гротьян (Richard Grotjahn) из университета Калифорнии в Дэвисе (США).

Помимо глобального потепления, на климат и погоду различных регионов Земли влияют различные долгосрочные колебания, такие как флуктуации в силе течений в Атлантике и в скорости движения ветров над Арктикой. Изменения в их силе могут действовать на них как непосредственно, так и усиливая последствия роста концентрации парниковых газов в атмосфере.

К примеру, последние два-три года север Соединенных Штатов и юг Канады переживают аномально холодные зимы с обильными снегопадами, очень низкими температурами. Аналогичная ситуация наблюдалась на севере Китая и в Японии. И то, и другое оказалось связано с таянием льда в Карском и Баренцевом море для Азии, и в Чукотском и Восточно-Сибирском море – для Нового Света.

Гротьян и его коллеги открыли еще одну подобную "дальнюю связь" между климатом и погодой разных уголков Земли, анализируя различные факторы, влияющие на появление волн жары и длительных засух в Калифорнии.

Для этого ученые изучили статистику, которую собирали наземные станции слежения с 1979 по 2010 года, и сопоставили то, что происходило во всем остальном мире в то время, когда на юге США начинался очередной долгий период "адской жары".

В общей сложности, за это время произошло 24 крупных события такого рода, что хватило ученым для того, чтобы раскрыть связь между засухами в Калифорнии и так называемой "осцилляцией Мэддена-Джулиана", одним из ключевых климатических колебаний в тропических широтах Земли.

Оно было открыто в 1971 году Роландом Мэдденом и Полом Джулианом, американскими климатологами, во время наблюдений за знаменитыми индийскими муссонами. Они заметили, что проливные дожди возникают над территорией полуострова Индостан не случайным образом, а с определенной периодичностью, примерно каждые 30 или 60 дней.

Эти циклы, как показали их расчеты, были связаны со взаимодействиями воздушных масс в тропосфере и в более высоких слоях атмосферы, "эпицентр" которых постепенно сдвигался на восток, двигаясь от западной части Индийского океана к берегам Австралии. Его перемещения можно легко заметить по резкому усилению осадков и другим погодным аномалиям.

Анализируя состояние осцилляции Мэддена-Джулиана во времена волн жары в Калифорнии, ученые обнаружили, что она всегда находилась в одной и той же фазе в момент начала засухи. Погодные аномалии возникали примерно через неделю после того, когда в небе над западной частью Индии или в океане бушевали особенно мощные грозы и проливные дожди.

Подобное открытие стало достаточно большой неожиданностью для климатологов, так как раньше ученые считали, что это климатическое колебание почти не влияет на погоду в Северной Америке, за исключением слабого действия на то, как много влаги переносится южными и северными ветрами.

В ближайшее время Гротьян и его коллеги проверят, есть ли другие "дальние связи" между климатическими процессами в прочих уголках Земли и засухами в Калифорнии, и проведут аналогичные исследования для других регионов мира, где часто возникают экстремальные погодные явления.

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