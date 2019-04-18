Биньямин Нетанияху включен в сотню самых влиятельных людей мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетанияху вошел в сотню «самых влиятельных людей мира» по версии журнала Time после пятой по счету победы на выборах и стал единственным израильтянином в этом престижном списке политических лидеров, художников, общественных активистов, первопроходцев, «титанов» и поп-икон, передает Trend со ссылкой на news.israelinfo.co.il

Колумнист Time Дэвид Френч, написавший краткий очерк о Нетанияху, называет Израиль «нацией Биби». Отмечая, что новая победа на выборах, невзирая на серьезные обвинения в коррупции, позволит бессменному премьер-министру побить рекорд продолжительности пребывания у власти, на протяжении 70 лет принадлежавший первому главе правительства Давиду Бен-Гуриону, Френч называет «настоящим» достижением Нетанияху его способность убедить израильтян в собственной незаменимости.

Премьер-министр Израиля включен редакцией Time в список 26 самых влиятельных «лидеров» мира наряду с несколькими своими «личными друзьями» — президентом США Дональдом Трампом, президентом Китая Си Цзинпином, президентом Бразилии Жаиром Болсонару и министром внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Другой тип лидерства в списке Time представляют восходящая звезда американского Конгресса Александра Окассио-Кортес, лидеры глобального движения за спасение планеты от климатических изменений, — школьница Грета Танберг и 85-летняя британская исследовательница приматов Джейн Гудалл, Папа Франциск I и др.

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