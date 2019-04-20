Порядка 70 человек задержали в Париже в преддверии акции "желтых жилетов"

20 апреля 2019 13:55 (UTC+04:00)

Полиция задержала около 70 человек в субботу утром в Париже, где должны начаться протестные выступления активистов движения "желтые жилеты", передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

В настоящий момент участники акции протеста собираются в XII округе Парижа недалеко от здания министерства экономики республики. Как подчеркивает телеканал, к столичной акции присоединились участники движения из других регионов Франции. В толпе заметны флаги департаментов Юра и Буш-дю-Рон. Собравшиеся поют Марсельезу и выкрикивают лозунги с требованиями отставки президента Франции Эмманюэля Макрона,

На Елисейских Полях, где в субботу запрещены любые манифестации, дежурят усиленные наряды полиции. Близ Триумфальной арки припаркованы десятки полицейских фургонов, а также несколько бронетранспортеров. В пятницу министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер не исключил присутствия в рядах мирных манифестантов погромщиков, которые "будут пытаться устроить беспорядки, подобные тем, что были 16 марта".

Ранее сообщалось, что "желтые жилеты" призвали сторонников по всей стране провести 23-й день общенациональных протестов в столице республики.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты выступали против институтов власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и в том, что принятых мер по борьбе с бедностью недостаточно. Прошедшие акции протеста во многих крупных городах, в том числе в Париже, сопровождались стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами, грабежом магазинов.

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