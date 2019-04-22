Американец рассказал, что будет, если 46 дней питаться одним пивом

22 апреля 2019 17:58 (UTC+04:00)

Житель американского города Ньютаун в штате Огайо Делл Холл в течение Великого поста вместо пищи пил только пиво и похудел на 20 килограммов, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

Холл решил последовать примеру монахов в Баварии, употреблявших пиво собственного приготовления, чтобы сделать постный рацион более питательным. С шестого марта в течение 46 дней мужчина ежедневно выпивал от двух до пяти бутылок пива. По его словам, за это время он ни разу не нарушил пост.

Кроме пива, он пил воду и черный кофе. К католической Пасхе 21 апреля американец сбросил 20 килограммов и стал весить около 112 килограммов.

Мужчина утверждает, что его здоровье улучшилось после эксперимента.

"У меня уменьшился уровень холестерина и сахара в крови, а также снизилось кровяное давление", — рассказал Холл. Он объяснил, что в первую очередь хотел избавиться от зависимости от еды и бросить себе вызов, а отнюдь не похудеть.

Мужчина заверил журналистов, что продолжит сбрасывать вес с помощью периодического голодания и уменьшения порций еды.

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