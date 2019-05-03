В Норвегии в правительство вернулась министр, покинувшая свой пост из-за скандала

Норвежский политик Сильви Листхауг, в прошлом году покинувшая пост министра юстиции Норвегии из-за скандала, вернулась в правительство, сообщает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Теперь Листхауг, представляющая Партию прогресса, займет пост министра по делам старшего поколения и здравоохранения. Ее предшественником на этой должности был соратник по партии Осе Михаэльсен. Он был первым в норвежском правительстве министром, полномочия которого состояли именно в решении насущных вопросов старшего поколения.

Листхауг примерно год назад была вынуждена уйти с поста главы Минюста после публикации в Facebook, в которой она резко высказалась по поводу миграционной политики оппозиционной норвежской Рабочей партии. В частности, тогда она написала, что эта партия "считает права террористов важнее национальной безопасности". Так она отреагировала на нежелание Рабочей партии поддержать предложение лишать подозреваемых в терроризме норвежского гражданства без решения суда.

Это сообщение в соцсети вызвало возмущение как в самой партии, так и в правительстве Норвегии, норвежский премьер-министр Эрна Сульберг позже принесла извинения за слова Листхауг. Министру предлагали выразить вотум недоверия в парламенте, однако на фоне скандала она сама подала в отставку.

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