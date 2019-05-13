Глава МИД Франции назвал форму ультиматума по совместному всеобъемлеющему плану действий неприемлемой

Форма ультиматума по иранской ядерной сделке неприемлема, Франция, Германия, Великобритания и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассмотрят шаги для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дрин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"Мы встретимся с британским и немецким коллегами и мадам Могерени, чтобы обсудить ситуацию. Правда, что заявления, которые были сделаны властями Ирана по их обязательствам в рамках венского соглашения, СВПД, вызывают большое беспокойство. Правда, что позиция США увеличить давление и санкции нам не подходит, мы об этом говорили. И также правда, что форма ультиматума, которая была направлена, неприемлема.

Мы рассмотрим с моими коллегами, как мы будем действовать совместно, чтобы сохранить СВПД и чтобы Иран остался в СВПД", - сказал Ле Дриан журналистам в Брюсселе.

Он также рассчитывает провести переговоры с госсекретарем США Майком Помпео. "Важно, чтобы Европа по этому вопросу (по ядерной сделке с Ираном) оставалась единой. И до настоящего времени так и было", - добавил французский министр.

Иран 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.

США год назад объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

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