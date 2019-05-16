В Австрии запретят носить хиджаб в начальных школах

Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) проголосовал за внесение поправки в закон о школьном образовании, которая вводит запрет на ношение хиджаба в начальных школах. Нарушение запрета повлечет за собой штраф для родителей в €440, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

Как отмечается, запрет на хиджаб в начальных школах направлен на защиту мусульманских девочек до 11-летнего возраста от дискриминации и обеспечение их нормального развития. При этом он не будет распространяться на кипу или тюрбан сикхов. Исключением также станут медицинские повязки.

В поддержку поправок в закон о начальном образовании проголосовали партии коалиционного правительства Австрийская народная партия и Австрийская партия свободы, а также двое депутатов от оппозиции. Как отметили депутаты правящих партий, власти послали четкий сигнал против политического ислама и ущемления прав женщин и девочек. Оппозиционные партии уверены, что в школах необходимо запретить все религиозные символы. Правящим партиям не удалось набрать при голосовании в парламенте конституционное большинство, поэтому не исключено, что конституционному суду придется, возможно, столкнуться с рассмотрением исков противников нового закона.

В ноябре 2018 года австрийский парламент проголосовал за запрет ношения хиджаба в детских садах. Поправки были внесены в закон о защите детей в дошкольном образовании.

Согласно опросам общественного мнения, большинство жителей Австрии поддерживает введение запрета на ношение хиджаба девочками в детских садах и начальных школах. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного институтом Unique research, почти 80% австрийцев считают, что девочки младше 11 лет не должны носить подобные платки в детских садах и школах. При этом только 16% не поддерживают планы правительства запретить хиджаб.

В Австрии с 1 октября 2017 года действует "запрет на паранджу" - федеральный закон о запрете сокрытия лица в общественных местах. Он касается в первую очередь носителей паранджи, бурки и никаба, а также распространяется на людей, кто прячет лицо в общественных местах или на транспорте. Нарушение постановления влечет за собой денежный штраф в размере €150. Исключением стали медицинские марлевые повязки с предписанием врача, холодные погодные условия, праздники или маскарады, профессиональная необходимость.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.