Ученые придумали, как восстанавливать многотонные военные аккумуляторы

Ученые МИСиС совместно с Щелковским заводом вторичных драгоценных металлов разработали новый способ очистки серебра из отработанных аккумуляторов подлодок и военной авиации от свинца, который позволить экономить до полумиллиона рублей на одной батарее, сообщили РИА Новости в пресс-службе университета, передает Trend.

"Технология представляет собой двухстадийную плавку серебра, в результате которой расплав отделяется от шлака. Последующее скоростное охлаждение обеспечивает захват кислорода, который окисляет свинец в составе серебряного сырья. При второй плавке под покрывным слоем флюса (солей магния и натрия) окисленный свинец отделяется и уходит в шлак", - приводит пресс-служба слова доцента кафедры цветных металлов и золота МИСиС Сергея Рогова.

В некоторых подводных лодках и истребителях в качестве электрохимического источника энергии используются огромные аккумуляторные щелочные батареи массой около 14 тонн, способные работать до 12 лет без перерыва. Примерно половину массы аккумулятора составляют пластины из чистого серебра. Обычно после выработки ресурса батареи специальным образом очищают и готовят к повторному использованию.

Однако, как утверждают в МИСиС, в последнее десятилетие производители серебряно-цинковых аккумуляторов начали для экономии добавлять к серебру 10-15 % свинца. Рабочие качества изделия от этого не снижаются, но восстановить отработанную батарею в таком случае практически невозможно.

Технология, которую предлагают ученые университета, позволит очищать материал с содержанием свинца до 15%. На выходе в продукте должно оставаться не более 0,01% примесей.

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