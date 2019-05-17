Sony и Microsoft планируют совместно работать над развитием облачных сервисов

17 мая 2019 08:13 (UTC+04:00)

Корпорация Sony и компания Microsoft планируют совместно работать над развитием инновационных технологий и созданием новых услуг на базе облачной платформы Microsoft Azure. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу объявила американская компания.

Сообщается, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании, в котором подчеркивается готовность двух компаний рассмотреть вопрос совместной разработки новых технологий и услуг на базе облачной платформы, которые применялись бы в игровых и стриминговых сервисах Sony и Microsoft. "Наше партнерство даст возможность Sony, пользуясь мощностями Azure и Azure AI, предоставить своим клиентам новый игровой и развлекательный опыт", - подчеркивается в заявлении Microsoft.

На протяжении почти 20 лет Sony и Microsoft были конкурентами на рынке видеоигр, где их игровые приставки Playstation и Xbox сражались за господство в индустрии. В 2014 году японская компания запустила сервис облачного гейминга под названием Playstation Now. Аналог от Miscosoft, получивший название Xbox Game Pass, увидел свет летом 2017 года. Облачные гейминговые сервисы используют стриминговые технологии и позволяют их подписчикам удаленно играть на приставках. Для использования сервиса нет необходимости покупать соответствующую игровую консоль, достаточно иметь компьютер или ноутбук средних мощностей.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Microsoft представила обновленную версию браузера Edge
В мире 7 мая 22:25
Microsoft прекращает поддержку операционной системы Windows 7
ИКТ 3 мая 10:53
Microsoft анонсировала облачные решения для "интернета вещей" и искусственного интеллекта
В мире 3 мая 04:05
Состояние Билла Гейтса превысило сто миллиардов долларов
В мире 19 апреля 14:17
Хакеры взломали почтовый сервис Outlook
В мире 14 апреля 10:30
Казахстанцы приобретают акции Facebook, Apple и Microsoft
Финансы 12 апреля 17:03
Лента новостей
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 26 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 08:52
США не требуют от Японии ограничить поставки автомобилей на американский рынок
США 08:38
Vale предупредила о возможности прорыва еще одной своей дамбы в Бразилии
Другие страны 08:21
Катар установил границы морской экономической зоны
Арабские страны 08:06
Курс биткойна за сутки снизился почти на 13%
Финансы 07:50
Air Astana сообщила, что посадка самолета в Шереметьево не была аварийной
Казахстан 07:27
Иран и Азербайджан запустят первую фазу проекта e-TIR в ближайшее время
Бизнес 07:18
Ученые придумали, как восстанавливать многотонные военные аккумуляторы
В мире 07:13
В Китае 19 горняков заблокированы под землей из-за затопления шахты
Китай 07:01