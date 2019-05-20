Минфин Канады объявил о снятии ответных пошлин на американские товары

Канада полностью отменила пошлины на ряд американских товаров, которые были введены Оттавой в ответ на установление США тарифов на канадские сталь и алюминий, передает Trend со ссылкой на Агентство ТАСС

"Министр финансов Уильям Морно объявил, что с сегодняшнего дня Канада отменяет свои ответные контрмеры против США", - заявили в ведомстве.

17 мая Канада и США договорились о снятии соответствующих пошлин в течение двух дней. 20 мая президент США Дональд Трамп подписал два распоряжения об отмене пошлин на сталь и алюминий из Канады и Мексики.

В марте 2018 года США начали вводить пошлины на импорт стали и алюминия, предоставив ряду стран отсрочку. С 1 июня 2018 года ограничительные меры вступили в действие в отношении Канады, Мексики и Евросоюза. Администрация Трампа тогда обосновала свое решение о введении пошлин на канадские и мексиканские металлы необходимостью обеспечения национальной безопасности.

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