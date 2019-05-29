FedEx признала случаи перенаправления в США некоторых азиатских посылок Huawei

Компания FedEx, предоставляющая почтовые услуги по всему миру, извинилась за случаи перенаправления в США азиатских посылок китайского телекоммуникационного гиганта Huawei. Об этом говорится в сообщении американской логистической корпорации, размещенном на китайском сайте микроблогов Sina Weibo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приносим извинения за проблемы транспортировки небольшого количества посылок Huawei", - говорится в заявлении экспресс-перевозчика. В компании подчеркнули, что случившееся никак не связано с влиянием "внешних сил", и заказы возвращаются грузовладельцу.

Ранее Huawei, которая попала под санкции властей США, обвинила FedEx в необоснованном перенаправлении в США двух посылок, которые должны были быть доставлены из Японии в офисы компании в Гуанчжоу и Шанхае. Речь идет о важных коммерческих документах. Ссылаясь на записи отслеживания грузов, она также утверждает, что американская курьерская служба пыталась поменять маршруты доставки еще двух отправлений из Вьетнама в представительства Huawei в Гонконге и Сингапуре - их снова хотели переадресовать в США.

15 мая американский президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США приняло решение внести китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности, это решение вступило в силу 17 мая. Вслед за этим с Huawei свернул сотрудничество целый ряда американских IT-компаний, таких как Google, Intel, Qualcomm.

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