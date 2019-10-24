Стало известно, кого из актеров выдвинули на "Оскар"

Главными претендентами на премию "Оскар" за главную мужскую роль стали Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс, сообщает Indiewire, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Студия Sony решила выдвинуть Леонардо Ди Каприо на "Оскар" за главную мужскую роль в фильме "Однажды... в Голливуде", а Брэда Питта — за роль второго плана. Издание считает такое решение вполне логичным и полагает, что при таком раскладе у Питта, сыгравшего дублера, больше шансов получить премию.

Также Sony выдвинула на "Оскар" Мэттью Райса и Тома Хэнкса за фильм "Прекрасный день по соседству". Первого - за главную мужскую роль, второго - за роль второго плана.

Киностудия A24 предложила своих кандидатов: Роберта Паттинсона (за главную мужскую роль) и Уиллема Дэфо (за роль второго плана) в фильме "Маяк".

А стриминговая платформа Netflix выдвинула на премию актеров, сыгравших в картине "Два папы". Джонатан Прайс, ранее ни разу не номинировавшийся на "Оскар", может претендовать на награду за главную мужскую роль (папы римского Франциска). Энтони Хопкинс (папа римский Бенедикт), у которого чуть меньше экранного времени и уже есть статуэтка - за роль второго плана.

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