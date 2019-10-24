Стало известно, кого из актеров выдвинули на "Оскар"

24 октября 2019 01:13 (UTC+04:00)

Главными претендентами на премию "Оскар" за главную мужскую роль стали Леонардо Ди Каприо, Мэттью Райс, Роберт Паттинсон и Джонатан Прайс, сообщает Indiewire, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Студия Sony решила выдвинуть Леонардо Ди Каприо на "Оскар" за главную мужскую роль в фильме "Однажды... в Голливуде", а Брэда Питта — за роль второго плана. Издание считает такое решение вполне логичным и полагает, что при таком раскладе у Питта, сыгравшего дублера, больше шансов получить премию.

Также Sony выдвинула на "Оскар" Мэттью Райса и Тома Хэнкса за фильм "Прекрасный день по соседству". Первого - за главную мужскую роль, второго - за роль второго плана.

Киностудия A24 предложила своих кандидатов: Роберта Паттинсона (за главную мужскую роль) и Уиллема Дэфо (за роль второго плана) в фильме "Маяк".

А стриминговая платформа Netflix выдвинула на премию актеров, сыгравших в картине "Два папы". Джонатан Прайс, ранее ни разу не номинировавшийся на "Оскар", может претендовать на награду за главную мужскую роль (папы римского Франциска). Энтони Хопкинс (папа римский Бенедикт), у которого чуть меньше экранного времени и уже есть статуэтка - за роль второго плана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ назвали самого влиятельного человека в Голливуде
США 17 октября 03:45
Звезду Джонни Деппа на "Аллее славы" в Голливуде испортили вандалы
В мире 28 сентября 08:34
Кыргызский фильм «Аврора» поборется за премию Оскар
Кыргызстан 16 сентября 14:57
Кинематографисты назвали самый провальный фильм в истории Голливуда
В мире 10 сентября 23:51
Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
В мире 22 мая 16:11
Американская киноакадемия сохранила право фильмов Netflix на участие в борьбе за "Оскар"
В мире 24 апреля 14:49
Лента новостей
Операция Турции в Сирии будет в центре внимания на встрече министров обороны стран НАТО
В мире 01:30
Трюдо не намерен вступать в коалицию с оппозицией при формировании правительства
Другие страны 00:51
Саудовский король назначил нового главу МИД
Арабские страны 00:31
Цена нефти Brent превысила $61 за баррель впервые с 30 сентября
Энергетика 23 октября 23:55
Число пропавших без вести из-за наводнений в Каталонии увеличилось до пяти
Европа 23 октября 23:47
Главу саудовского МИД сняли с должности
Арабские страны 23 октября 23:17
В Белом доме все еще надеются, что Турция откажется от российских С-400
Турция 23 октября 22:49
Евросоюз пока не решил, насколько готов отложить Brexit
Европа 23 октября 22:36
Трамп заявил, что в самое ближайшее время может встретиться с Эрдоганом
США 23 октября 22:08