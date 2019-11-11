Вице-президент Боливии вслед за главой страны подал в отставку

11 ноября 2019 02:41 (UTC+04:00)

Вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера вслед за главой страны Эво Моралесом объявил, что подает в отставку, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно конституции страны, после отставки главы государства его обязанности переходят вице-президенту, затем спикеру сената, а за ним - спикеру палаты депутатов.

"Я решил подать в отставку с поста вице-президента страны, а также с руководящего поста в законодательном собрании", - заявил он журналистам.

Он добавил, что позднее представит официальное письмо, подтверждающее его решение.

Спикер палаты депутатов Виктор Борда оставил свой пост еще несколько часов назад.

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