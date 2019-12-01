ВОЗ: дискриминация ВИЧ-пациентов снижает шанс на раннюю диагностику

1 декабря 2019 04:37 (UTC+04:00)

Дискриминация людей, зараженных ВИЧ, затрудняет раннюю диагностику заболевания, которая необходима, чтобы остановить эпидемию, заявил РИА Новости ко-координатор программы по инфекционным заболеваниям европейского отделения ВОЗ доктор Масуд Дара, передает Trend.

"Стигматизация и дискриминация групп населения, среди которых высок риск заражения ВИЧ, снижает шансы на раннюю диагностику, поскольку они могут не захотеть обратиться в медучреждение для сдачи анализов", - рассказал Дара.

Ранее в совместном докладе ВОЗ и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний поздняя диагностика была выделена как основная причин распространения ВИЧ в Европе. Из 140 тысяч случаев первичной диагностики ВИЧ в европейском регионе 53% были выявлены на поздней стадии. Это означает, что на протяжении нескольких лет человек не знал о своем ВИЧ-статусе и мог заразить других.

"К сожалению, стигма и дискриминация становятся тяжелой ношей для людей, живущих с ВИЧ. Много случаев, когда люди с ВИЧ исключались из своей семьи, теряли работу, оказывались в бедности и изоляции. Жизненно необходимо говорить о том, что ВИЧ – это обычное заболевание, лечение при котором достаточно рутинно", - пояснил эксперт.

По его мнению, правительствам необходимо вести регулярную просветительскую работу и распространять идею о том, что ВИЧ не отличается от других заболеваний. "Понимание снижает страх и подозрение, которые обычно приводят к стигматизации заболевших", - заключил ученый.

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