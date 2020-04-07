БАКУ /Trend/ - В Стамбуле строится больница для заразившихся коронавирусом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Ожидается, что больница будет построена в 45-дневный срок.

По данным СМИ, здание будет сооружено из моноблоков.

Отметим, что в Турции за последние сутки из-за коронавируса скончались еще 75 человек.

В стране зарегистрированы 3148 новых случаев заражения, их общее количество возросло до 30217.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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