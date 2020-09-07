Миру предсказали новый экономический кризис

Эксперты прогнозируют новый экономический кризис в ближайшее время. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Bloomberg.

По мнению специалистов, мировым странам будет сложно удержать позиции, достигнутые в результате введения поддерживающих мер в условиях пандемии. В частности, для сохранения экономики может потребоваться дополнительная финансовая поддержка в тот момент, когда государства решат отказаться от этих мер.

Кроме того, остается риск второй волны заболеваемости COVID-19, так как массовая вакцинация потребует времени, указано в материале. Также негативное влияние на экономику могут оказать сложные отношения США и Китая, которые могут ухудшиться перед ноябрьскими выборами американского президента.

Эксперты считают, что за наблюдающимся на данный момент экономическим подъемом может последовать значительный спад.