Редкое издание книги о Гарри Поттере ушло с молотка за $90 тыс.

Редкое издание первого романа о юном волшебнике Гарри Поттере было продано на электронном аукционе за £68 тыс. ($90 тыс.). Как сообщила в воскресенье вещательная корпорация BBC, владелица книги едва не продала ее на гаражной распродаже за 50 пенсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В 1997 году первое издание романа Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" в переплете вместо мягкой обложки вышло тиражом всего 500 экземпляров. 300 из них сразу поступили в библиотеки и школы, и лишь 200 было продано в магазинах. По этой причине копии без библиотечного штампа ценятся коллекционерами особенно высоко. Шарлотта Рамси не подозревала об этом, но, наткнувшись на историю о продаже похожей книги, она решила не отправлять произведение на гаражную распродажу.

"Книгу нам когда-то подарил друг семьи, решивший, что она понравится мне и моим братьям. Нас все еще тянет ущипнуть себя и убедиться, что это не сон, ведь с простыми людьми такого не происходит", - призналась женщина в интервью BBC. За 23 года стоимость тома, купленного в магазине за £11 (меньше $15 по текущему курсу), выросла больше чем в 6 тыс. раз.

Максимальная сумма, вырученная за продажу этого издания книги, составила £150 тыс. ($200 тыс.). Она была продана на благотворительном аукционе Sotheby's в 2013 году. Роулинг, как и другие писатели, книги которых были выставлены на торги, снабдила свое произведение рукописными аннотациями и рисунками. Еще одно первое издание вступительного романа из цикла о Гарри Поттере ушло с молотка на аукционе Bonhams в марте этого года почти за £119 тыс. ($157 тыс.). Цена оказалась настолько высокой благодаря дарственной надписи Роулинг, подарившей свое первое произведение детям друзей, "первыми оценившим Гарри Поттера".