SpaceX запустит на орбиту новый спутник GPS для ВВС США

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в четверг должна вывести на орбиту очередной спутник системы глобального позиционирования третьего поколения GPS III в интересах ВВС США, сообщает компания-разработчик носителя SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск планируется осуществить в 15-минутное временное окно, которое открывается в 12:09 по времени Восточного побережья США с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Спутник через полтора часа после запуска будет заброшен на высоту около 1 тыс. км над Землей, а затем размещен на средней околоземной орбите - примерно на высоте 20 тыс. км над планетой.

Это уже пятый спутник GPS III, выводимый на орбиту с 2018 года. Космический аппарат весом 3,8 тонны должен стать очередным элементом в планируемой орбитальной группировке из 32 спутников глобального позиционирования третьего поколения. Эти аппараты постепенно должны заменить собой устаревшие спутники, которые в настоящее время обеспечивают сигнал GPS по всему миру.