Заместитель Гутерриша Флеминг и замглавы ТАСС Гусман обсудили перспективы сотрудничества

Заместитель генерального секретаря ООН Мелисса Флеминг и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман в четверг, 23 сентября обсудили перспективы сотрудничества всемирной организации и ведущего российского информационного агентства на полях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Флеминг, в частности, поддержала проект о проведении на регулярной основе видеомостов ООН - ТАСС с участием ведущих представителей различных институтов Организации Объединенных Наций.

Флеминг подтвердила заинтересованность ООН в проведении в мае 2022 года в штаб-квартире ООН фотовыставки ТАСС и ведущих зарубежных партнерских агентств, посвященной работе журналистов в горячих точках.

Гусман проинформировал Флеминг о подготовке седьмого Всемирного конгресса информационных агентств в Марокко и предстоящего в марте будущего года в Москве очередного Всемирного конгресса русской прессы. Флеминг подтвердила участие высоких представителей ООН в этих мероприятиях.

Она также поблагодарила ТАСС за усилия в подготовке фильма о деятельности ООН с участием генерального секретаря Антониу Гутерриша. ТАСС представит фильм в ООН весной будущего года.

В заключение Флеминг поблагодарила ТАСС за постоянное внимание к деятельности ООН и активное сотрудничество с институтами этой ведущей международной организации во всем мире.