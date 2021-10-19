Компания Facebook согласилась выплатить штраф в миллионы долларов за дискриминацию американских работников в рамках урегулирования претензий Минюста США, говорится на сайте американского ведомства, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

«В рамках соглашения Facebook выплатит гражданский штраф в размере 4,75 миллиона долларов и до 9,5 миллиона долларов имеющим на это право жертвам предположительной дискриминации», — говорится в официальном заявлении.

В Минюсте отметили, что это самый крупный штраф за всю 35-летнюю историю применения антидискриминационного положения закона об иммиграции и гражданстве.