Facebook согласилась выплатить штраф в миллионы долларов
Компания Facebook согласилась выплатить штраф в миллионы долларов за дискриминацию американских работников в рамках урегулирования претензий Минюста США, говорится на сайте американского ведомства, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
«В рамках соглашения Facebook выплатит гражданский штраф в размере 4,75 миллиона долларов и до 9,5 миллиона долларов имеющим на это право жертвам предположительной дискриминации», — говорится в официальном заявлении.
В Минюсте отметили, что это самый крупный штраф за всю 35-летнюю историю применения антидискриминационного положения закона об иммиграции и гражданстве.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Транзит иранских товаров через Астаринскую таможню не только не упал, а вырос на 300% - иранский чиновник
Лента новостей
Транзит иранских товаров через Астаринскую таможню не только не упал, а вырос на 300% - иранский чиновник
Азербайджан поддерживает все международные усилия по обеспечению прозрачности в добывающих отраслях – министр
Минобразования Азербайджана прокомментировало информацию о якобы полном переходе школ на дистанционное обучение
Для студентов Харькова провели лекцию, посвященную 30-летию восстановления независимости Азербайджана
Великолепная четверка азербайджанцев выступила в концертном зале Президентского симфонического оркестра в Анкаре (ВИДЕО,ФОТО)