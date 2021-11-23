Умерла старейшая жительница планеты
На Филиппинах на 125 году жизни умерла старейшая жительница планеты Франциска Сусано. Об этом сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".
Долгожительница скончалась вечером в понедельник, 22 ноября. «С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью», — говорится сообщении.
В местном управлении здравоохранения отметили, что у женщины не было никаких симптомов вирусного заболевания.
По данным городских властей, статус покойной как самого старого человека на планете официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса.
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