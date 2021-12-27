Умер российский актер дубляжа, озвучивший Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере
Актер дубляжа Андрей Ярославцев, озвучивший Дамблдора в серии фильмов про Гарри Поттера, в воскресенье умер в возрасте 64 лет из-за осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщил его коллега Дмитрий Череватенко в "ВКонтакте", передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Друзья, 2021 год несет не только радости, но и горечи. Сегодня, 26 декабря, на 65-м году жизни от ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев", - говорится в сообщении.
По данным интернет-сервиса "Кинопоиск", Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве. Он озвучивал персонажей кино, мультфильмов и видеоигр. В их числе - Оптимус Прайм из франшизы "Трансформеры" (Transformers, 2007-2017), а также Гимли из трилогии "Властелин колец" (The Lord of the Rings, 2001-2003).
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