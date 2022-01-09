Назван предел продолжительности человеческой жизни

В мире 9 января 2022 00:03 (UTC+04:00)
Назван предел продолжительности человеческой жизни

К концу XXI века люди смогут доживать до 130 лет, а крайний предел продолжительности жизни человека будет составлять 180 лет. Такое заявление на основе проведенного анализа статистических данных сделали специалисты HEC Montreal из Монреальского университета в Канаде, сообщает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

Исследователи во главе с экспертом в области статистики, кандидатом математических наук Лео Белзилом (Leo Belzile) предположили, что к 2100 году будет побит рекорд по продолжительности жизни, который сейчас принадлежит француженке Жанне Кальман, умершей в 1997 году в возрасте 122 лет.

Белзил заявил, что некоторые данные указывают на то, что верхний предел продолжительности жизни человека не существует. По его словам «продолжительность жизни человека намного превышает любую индивидуальную продолжительность жизни, которая когда-либо наблюдалась или могла бы наблюдаться в отсутствие серьезных достижений в области медицины».

Однако, отметил специалист, увеличение продолжительности жизни вызовет огромные изменения в обществе. К последствиям специалист отнес увеличение медицинских счетов, поскольку люди будут страдать от болезней, вызванных глубокой старостью. Это также скажется на пенсиях и других программах социального обеспечения, которые столкнутся с кризисом, поскольку больше людей, чем когда-либо, будут полагаться на помощь государства при сравнительно небольшом числе налогоплательщиков.

Профессор Эйлин Кримминс (Eileen Crimmins) из Университета Южной Калифорнии согласилась с Лео Белзилом и озвучила в беседе с The Times несколько предположений о том, какая жизнь ждет людей при увеличении продолжительности жизни.

«У вас будут невероятные медицинские счета. Если вам придется идти на серьезные [хирургические] вмешательства, чтобы сохранить здоровье, это будет невероятно затратно. Надо будет заменить все колени, бедра, роговицы и сердечные клапаны. Вероятно, мы сможем это делать. Это все равно, что поддерживать старую машину в рабочем состоянии. Но в конце концов все приведет к смерти», — отметила Кримминс.

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