Названы первичные признаки инсульта

Онемение лица, руки или ноги, а также проблемы с речью являются первыми признаками инсульта. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Также при инсульте часто наступает спутанность сознания, проблемы с речью или трудности с ее распознаванием, сообщает Express.

Нередко при этом заболевании возникает слабость в одной половине тела, проблемы со зрением, головокружение и потеря координации. Часто о начавшемся инсульте сигнализирует сильная головная боль.

Медики посоветовали тем, кто подозревает у себя инсульт, не ехать в отделение неотложной помощи, а вызвать такси или скорую помощь.

Лечение наиболее эффективно в первые три часа после начала инсульта. В этом случае зачастую удается восстановить "утраченные" функции тела. При этом примерно 87% инсультов являются ишемическими, а только 13% – кровоизлияниями в мозг.