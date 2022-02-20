Зеленский в аэропорту "Борисполь" провел совещание с силовиками

БАКУ /Trend/ - После возвращения с Мюнхенской конференции по вопросам безопасности президент Украины Владимир Зеленский в международном аэропорту "Борисполь" провел совещание с руководством сил безопасности и обороны.

Как передает Trend, об этом сообщили в Офисе президента.

Отмечается, что глава государства заслушал детальные отчеты о событиях последних суток на востоке Украины и состоянии боевой готовности войск, а также получил актуальную информацию от разведывательных служб.

"Кроме того, речь шла о неотложных проблемах гуманитарного характера и путях их решения.

Участники совещания обсудили возможные сценарии дальнейшего развития событий и шаги Украины в случае реализации каждого из них.

Владимир Зеленский дал поручение относительно актуального дополнительного материально-технического обеспечения войск", - говорится в сообщении.