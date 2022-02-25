В Украине сообщают о ракетных ударах по Киеву

БАКУ /Trend/ - В пятницу ранним утром, около 4:22 (в 6:22 по бакинскому времени - ред.), в Киеве раздались несколько взрывов в разных районах Киева, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

В частности, взрывы были слышны в Печерском и Голосеевском районах столицы, на Позняках.

"Только что продолжились удары по Киеву крылатыми или баллистическими ракетами. Я слышал два мощных взрыва", - написал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в своем Телеграм-канале.