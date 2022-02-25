Украинские власти сообщили о жертвах в результате удара ВС России на Запарожье

25 февраля в 4:25 ВС России нанесли, предварительно, ракетный удар по пограничному подразделению "Приморский Пасад" в Запорожской области.

Об этом, как передает Trend со ссылкой на УНИАН, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"В результате атаки среди пограничников есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.