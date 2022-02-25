Власти Украины сообщили об обстреле аэропорта в Ривне

В пятницу утром, 25 февраля, в Ривне прогремели два мощных взрыва, передает Trend со ссылкой на УНИАН.

Позже полиция уточнила, что в Ривне ВС России дважды попали в взлетную полосу коммунального аэропорта.

"Только что по территории Ривненского аэропорта произошло попадание ракетного удара! Лишь один, а не как пишут несколько. Серьезные повреждения не нанесены", - написал, в свою очередь, городской голова Ривне Александр Третяк.