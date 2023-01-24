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В Сомали из миномета обстреляли президентский дворец

В мире Материалы 24 января 2023 19:56 (UTC +04:00)
В Сомали из миномета обстреляли президентский дворец

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БАКУ /Trend/ - Президентский дворец в центре столицы Сомали города Могадишо подвергся обстрелу из миномета. Как передает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Somali Guardian.

Несколько снарядов упали на территории комплекса, где, наряду с резиденцией главы государства, находятся правительственные и иные здания, отмечает портал.

Находился ли на момент обстрела во дворце Президент Сомали Хасан Шейх Мохамуд, неизвестно. Нет также данных о возможных пострадавших.

Службы безопасности считают, что атаку осуществили боевики из группировки "Аш-Шабаб".

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