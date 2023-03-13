Кинолента "На Западном фронте без перемен" завоевала "Оскар" как лучший иностранный фильм

Картина "На Западном фронте без перемен" (Im Westen nichts Neues, 2022) немецкого режиссера Эдварда Бергера удостоена премии "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". Об этом объявлено на проходящей в воскресенье 95-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств, трансляцию которой ведет телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Картина совместного производства Германии, США и Великобритании основана на одноименном антивоенном романе Эриха Марии Ремарка (1898-1970), в котором он описывает ужасы Первой мировой войны от лица 19-летнего Пауля Боймера. Фильм также удостоен премии "Оскар" за лучшую операторскую работу. Лента ранее стала триумфатором премии Британской академии кино и телевизионных искусств, получив семь наград, в том числе в главной номинации "Лучший фильм".