Президент Мексики сообщил, что в третий раз заразился коронавирусом

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что снова заразился коронавирусом, но чувствует себя нормально, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У меня положительный результат на COVID-19. Он не с тяжелым течением. Мое сердце работает на все 100", - написал он в Twitter в воскресенье.

Глава государства также сообщил, что был вынужден отменить поездку в штат Юкатан и в ближайшие дни не будет проводить традиционные утренние пресс-конференции.

69-летний президент уже в третий раз заболел ковидом. Первый раз он заразился коронавирусом в январе 2021 года. В январе 2022 года Лопес Обрадор, сделавший к тому моменту три прививки от ковида, сообщил, что снова заболел.