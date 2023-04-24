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Президент Мексики сообщил, что в третий раз заразился коронавирусом

В мире Материалы 24 апреля 2023 07:53 (UTC +04:00)
Президент Мексики сообщил, что в третий раз заразился коронавирусом

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что снова заразился коронавирусом, но чувствует себя нормально, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У меня положительный результат на COVID-19. Он не с тяжелым течением. Мое сердце работает на все 100", - написал он в Twitter в воскресенье.

Глава государства также сообщил, что был вынужден отменить поездку в штат Юкатан и в ближайшие дни не будет проводить традиционные утренние пресс-конференции.

69-летний президент уже в третий раз заболел ковидом. Первый раз он заразился коронавирусом в январе 2021 года. В январе 2022 года Лопес Обрадор, сделавший к тому моменту три прививки от ковида, сообщил, что снова заболел.

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