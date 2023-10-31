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КПП "Рафах" с 1 ноября будет принимать раненых из сектора Газа

В мире Материалы 31 октября 2023 22:05 (UTC +04:00)
КПП "Рафах" с 1 ноября будет принимать раненых из сектора Газа

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - КПП «Рафах» на границе Египта и сектора Газа откроется 1 ноября

Как передает Trend, об этом сообщают арабские СМИ.

Согласно информации, КПП "Рафах" будет открыт для приема определенного количества раненых и тяжело больных палестинцев.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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