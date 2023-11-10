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СБ ООН проведет заседание по Ближнему Востоку

В мире Материалы 10 ноября 2023 02:37 (UTC +04:00)
СБ ООН проведет заседание по Ближнему Востоку

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Совет Безопасности ООН проведет в пятницу, 10 ноября, заседание по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщил журналистам офис представителя генерального секретаря ООН, передает Trend.

Отметим, что 7 октября на Израиль была совершена комбинированная атака. С начала с территории сектора Газа начался массированный обстрел реактивными снарядами, затем последовало проникновение боевиков по земле, воде и воздуху.

Израиль объявил о состоянии войны после массированного ракетного обстрела со стороны сектора Газа. Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов.

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