Египет заключил договоры в сфере зеленой энергетики с потенциалом инвестиций в $40 млрд

БАКУ /Trend/ - Правительство Египта заключило семь соглашений с международными девелоперскими компаниями о сотрудничестве в области зеленого водорода и возобновляемых источников энергии, передает Trend.

Инвестиционный потенциал этих соглашений составляет $40 млрд на первые 10 лет реализации совместных проектов.

Среди государственных организаций, участвующих в программе, Суверенный фонд Египта и Главное управление экономической зоны Суэцкого канала. Министр планирования и экономического развития Египта, Хала ас-Саид, отметила, что подписанные соглашения являются "новым этапом инвестиционного партнерства Суверенного фонда страны с международными компаниями по реализации реальных проектов в области зеленого водорода в экономической зоне Суэцкого канала".

По ее словам, на подготовительном этапе ожидаемые инвестиции составят около $12 млрд, а еще примерно $29 млрд будут привлечены на первом этапе выполнения проектов.