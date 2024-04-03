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Блинкен и Столтенберг обсудили приоритеты летнего саммита НАТО

В мире Материалы 3 апреля 2024 21:38 (UTC +04:00)
Блинкен и Столтенберг обсудили приоритеты летнего саммита НАТО

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На встрече в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили приоритеты предстоящего саммита альянса, который состоится в июле. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, передает Trend.

Они обсудили ключевые аспекты саммита, включая укрепление обязательств перед Украиной, партнерства НАТО с Индо-Тихоокеанским регионом и Европейским союзом, а также расширение коллективной обороны.

Следующее заседание высшего руководства Североатлантического альянса запланировано на 9-11 июля и состоится в столице США.

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