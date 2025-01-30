Боб Менендес приговорен к 11 годам тюремного заключения

БАКУ /Trend/ - Тесно связанный с армянским лобби коррумпированный экс-сенатор США Боб Менендес приговорен к 11 годам лишения свободы за получение взяток, включая слитки золота, в обмен на политические услуги для Египта и бизнесменов из Нью-Джерси.

Как передает Trend, такое решение вынес федеральный суд в Манхэттене.

Суд признал Менендеса виновным по всем пунктам

Судья Сидни Стайн назначил наказание после того, как присяжные в июле 2024 года признали Менендеса виновным по всем 16 пунктам обвинения, включая взяточничество, мошенничество и работу иностранным агентом - впервые в истории для американского сенатора.

Менендес ушел в отставку в августе, после того как его осудили за получение роскошных подарков в обмен на лоббирование, в частности, военной помощи Египту, содействие Катару и вмешательство в местные расследования против союзных бизнесменов.

В числе взяток были наличные деньги, золотые слитки и Mercedes-Benz.

Прокуратура Манхэттена настаивала на более жестком наказании - 15 годах тюремного заключения, указывая, что Менендес использовал свой высокий пост для личного обогащения.