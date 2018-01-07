Иордания пропустит гуманитарную помощь ООН в сирийский лагерь Эр-Рукбан

7 января 2018 20:27 (UTC+04:00)

Иордания дала разрешение ООН на разовую доставку гуманитарной помощи в сирийский лагерь беженцев Эр-Рукбан через свою границу, сообщил представитель МИД страны Мухаммед аль-Кияд, передает РИА Новости.

"Иордания одобрила разовую доставку гуманитарной помощи через свою границу в Эр-Рукбан на сирийской территории", — сказал аль-Кияд журналистам.


По его словам, Амман дал свое согласие на эту меру как исключительную и временную, пока ООН не сможет выполнить свой план доставки помощи через сирийскую территорию. В МИД подчеркнули, что Иордания и так взяла на себя тяжелое бремя, приняв 1,3 миллиона сирийских беженцев.

Лагерь Эр-Рукбан образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу перед сирийскими беженцами из-за опасений по поводу безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

По данным ООН, в лагере находится примерно 50 тысяч беженцев.

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