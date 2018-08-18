Из Ливана в Сирию за последние сутки вернулись почти 140 беженцев

18 августа 2018 14:50 (UTC+04:00)

Почти 140 беженцев вернулись в САР из Ливана за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, передается РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирию из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Эль-Кусайр" вернулись 136 беженцев (женщин - 40, детей - 73)", - говорится в документе.

Кроме того, в места постоянного проживания внутри САР в течение суток вернулись 297 сирийских граждан.

Также сообщается, что в лагере беженцев "Хирджилла" в провинции Дамаск фондом им. А.Кадырова проведена благотворительная акция, в ходе которой выдано 600 комплектов одежды.

В документе отмечается, что инженерные подразделения САР продолжают разминирование территорий САР, в частности за сутки в провинции Хомс разминировано 4 гектара территорий, 3 здания и 1 километр дорог.

"Обнаружено и уничтожено 68 взрывоопасных предметов (ВОП), в том числе 11 самодельных взрывных устройств (СВУ)", - добавляется в документе.

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