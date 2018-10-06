В Сирии более 200 жителей вернулись в свои дома за сутки

Свыше 200 мирных жителей вернулись в места постоянного проживания в Сирии в течение суток, сообщается в ежедневном информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"В места постоянного проживания в течение суток возвратились 227 сирийских граждан", - говорится в документе.

Согласно этим данным, в Восточную Гуту возвратились 20 человек, а к местам постоянного проживания в провинциях Дамаск, Дейр-эз-Зор и Хама - 207 человек, кроме того, было выведено девять единиц техники.

Добавляется, что за прошедшие сутки из Ливана в Сирию через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Земрани" и "Эль-Дабусия" вернулись 153 беженца.

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