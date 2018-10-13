В Афганистане на предвыборном мероприятии прогремел взрыв

13 октября 2018 13:51 (UTC+04:00)

Жертвами взрыва на предвыборном мероприятии в Афганистане стали не менее 12 человек, еще 32 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News.

"Не менее 12 человек, в том числе офицеры Национального директората безопасности и полицейский, погибли, еще 32 человека получили ранения в результате взрыва на предвыборном мероприятии кандидата-женщины в округе Рустак, провинция Тахар, в субботу днем", — сообщается в Twitter телеканала.

Провинция Тахар находится на севере Афганистана и граничит с Таджикистаном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Премьер Госсовета КНР: Китай поддержит восстановление Афганистана
Китай 09:45
Спецпредставитель США по Афганистану провел переговоры с талибами в Дохе
США 07:29
В Афганистане в 2018 году погибли почти три тысячи мирных жителей
Арабские страны 12 октября 16:56
Узбеки Таджикистана выдвинут Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева на Нобелевскую премию мира
Узбекистан 12 октября 16:28
Беларусь и Афганистан обсуждают выполнение договоренностей по развитию сотрудничества
Беларусь 12 октября 11:19
Туркменистан и Афганистан подписали соглашение в области электроэнергетики
Энергетика 12 октября 09:45
Лента новостей
Маск не сможет использовать слово текила при производстве вне Мексики
США 14:50
В Костанайской области Казахстана объявлен тендер на приобретение трубы для нефтехимической промышленности
Тендеры 14:49
Хикмет Гаджиев: Армения всячески препятствует контакту армянской и азербайджанской общин Нагорного Карабаха
Политика 14:48
Бакинский зоопарк готов к зимнему сезону
Общество 14:40
В Китае более 24,5 тысячи жителей эвакуировали из-за схода оползня
Китай 14:40
Малый бизнес Казахстана зафиксировал рекордную прибыль в I полугодии
Бизнес 14:30
«Эйр Астана» объявляет повторный тендер на закупку работ по разработке мобильного приложения
Тендеры 14:28
Азербайджан работает над созданием новых туристических маршрутов с Турцией и Грузией (Эксклюзив)
Туризм 14:25
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 14:14