В Ираке ликвидировали двоих главарей ИГ

16 ноября 2019 18:44 (UTC+04:00)

Сотрудники силовых структур Ирака ликвидировали к северу от Багдада двух местных главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщил в субботу новостной портал Baghdad Al Youm со ссылкой на иракское МВД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации ведомства, в операции против боевиков участвовали силы Федерального агентства по разведке и расследованиям при МВД. Разыскиваемые террористы были обнаружены и уничтожены в районе Эр-Рияд провинции Киркук.

Кроме того, в западной провинции Анбар военная разведка предотвратила теракт в одной из мечетей. Атаку во время пятничной молитвы в районе города Хит должен был совершить смертник. Спецслужбам удалось перехватить взрывчатку и гранату, которые террористы намеревались использовать при нападении.

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