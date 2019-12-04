При обстреле Алеппо погибли 10 человек

4 декабря 2019 23:29 (UTC+04:00)

Десять человек были убиты в результате обстрела населенного пункта Телль-Рифаат сирийской провинции Алеппо. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обстрелу террористов подвергся спортивный клуб на территории города Телль-Рифаат провинции Алеппо. Огонь велся из 120-миллиметровых минометов с юго-восточной окраины населенного пункта Джибрин. В результате обстрела погибли 10 мирных жителей (один мужчина, одна женщина и восемь детей), еще 13 человек получили ранения, в том числе семь детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии", - сказал он.

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