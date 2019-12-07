Эр-Рияд будет сотрудничать с США по делу о стрельбе во Флориде

7 декабря 2019 03:10 (UTC+04:00)

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз аль-Сауд поручил спецслужбам королевства сотрудничать с США в расследовании инцидента со стрельбой на авиабазе ВМС во Флориде, сообщило посольство страны в США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ему позвонил король Саудовской Аравии и выразил соболезнования в связи со стрельбой на авиабазе во Флориде, устроенной саудовским военным.

Как отмечается в заявлении диппредставительства, "король поручил спецслужбам безопасности Саудовской Аравии сотрудничать с соответствующими американскими ведомствами, чтобы выявить информацию, которая поможет определить причину ужасного нападения".

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли четыре человека, включая стрелка. Еще семеро получили ранения. Детали происшествия правоохранительные органы пока не разглашают.
Губернатор штата Рон Десантис заявил, что стрелявший был военнослужащим ВВС Саудовской Аравии, который проходил обучение на базе.

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