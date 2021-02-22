"Зеленая зона" Багдада подверглась ракетному обстрелу
"Зеленая зона" Багдада подверглась в понедельник ракетному обстрелу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Всего по этому району иракской столицы, где расположены госучреждения и иностранные диппредставительства, в том числе посольство США, было выпущено по меньшей мере три реактивных снаряда. Две упали внутри зоны, третья - за ее пределами. Как отмечается, пострадавших нет.
"Зеленая зона" - хорошо укрепленный и тщательно охраняемый район в центре Багдада - в последние месяцы неоднократно подвергалась ракетным и минометным обстрелам, в результате которых были пострадавшие и погибшие среди иракцев. Вашингтон неоднократно обвинял в причастности к атакам действующие в Ираке проиранские вооруженные формирования.
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