ОАЭ и Люксембург создают Объединенный экономический комитет, первая сессия состоится на полях выставки Expo 2020 Dubai

Министр экономики ОАЭ Абдулла бен Тук Аль Марри и министр экономики Люксембурга Франц Файот обсудили средства развития экономических и инвестиционных отношений между ОАЭ и Люксембургом для достижения общих интересов обеих стран, передает Trend со ссылкой на WAM.

На встрече, на которой присутствовали государственный министр внешней торговли д-р Тани бен Ахмед Аль Зейуди и государственный министр по делам предпринимательства и МСП д-р Ахмад Белхул аль-Фаласи, стороны договорились создать совместный экономический комитет и провести его Первая сессия на полях выставки Expo 2020 Dubai.

Комитет нацелен на создание новых и разнообразных возможностей для деловых кругов в обеих странах, расширение возможностей, доступных для поддержки торговых обменов, не связанных с нефтью, диверсификации взаимных инвестиций для восстановления экономики после COVID-19 и поощрение компаний к изучению имеющихся возможностей и инвестировать в новые сектора на обоих рынках.

Аль-Марри подчеркнул глубину связей между ОАЭ и Люксембургом, которые обусловлены стремлением обоих лидеров укрепить координацию как на правительственном, так и на частном уровнях, а также расширить деятельность по координации экономической деятельности на всех уровнях.

Он также подтвердил важность расширения торговых и инвестиционных связей в предстоящий период в сочетании с ускорением темпов восстановления экономики с обеих сторон, а также с усилением экономических усилий и инициатив в эпоху после COVID-19.

«ОАЭ являются первым арабским торговым партнером Люксембурга, так как на их долю приходится около 30 процентов от общего объема торговли Люксембурга с арабскими странами, и есть широкие перспективы для развития партнерских отношений между двумя странами», - сказал министр ОАЭ.

Он добавил: «Было решено создать совместный экономический комитет, чтобы укрепить карту сотрудничества и изучить новые возможности, представляющие общий интерес, такие как двусторонняя торговля, взаимные инвестиции, предпринимательство и сотрудничество в финансовом секторе, а также в новых секторах экономики, таких как инновации, исследования и разработки, технологии, космос и другие.

«Мы будем стремиться к увеличению взаимных визитов и дальнейшему сотрудничеству с нашими партнерами в Люксембурге», - отметил он.

Аль-Фаласи, в свою очередь, пролил свет на прогресс, достигнутый в сотрудничестве между ОАЭ и Люксембургом, который является результатом множества соглашений, подписанных в предыдущие годы, наиболее важным из которых является соглашение об экономическом, торговом и техническом сотрудничестве. , пояснив, что создание совместного экономического комитета «укрепит усилия по сотрудничеству во многих жизненно важных областях».

Он также подтвердил готовность ОАЭ и Люксембурга на следующем этапе разработать реальные программы и совместные проекты для поддержки инноваций, предпринимательства, обмена опытом между малыми и средними компаниями в обеих странах и изучения инвестиционных возможностей в этой жизненно важной области.

Со своей стороны Аль Зейуди пояснил, что отношения между ОАЭ и Люксембургом постоянно развиваются, поскольку объем товарообмена, не связанный с нефтью, между двумя странами в 2020 году составил более 100 миллионов долларов, а ОАЭ входят в топ-20 страны-инвесторы в Люксембурге. Общий объем взаимных инвестиций по итогам 2019 года превысил 86 миллиардов долларов.

«Обе стороны связаны несколькими соглашениями по предотвращению двойного налогообложения, защите и поощрению инвестиций и авиаперевозок, помимо соглашений между торговыми палатами о расширении партнерства и увеличении инвестиций», - отметил он.

Файот заверил в стремлении его страны укреплять экономические связи с ОАЭ в сферах, представляющих общий интерес, особенно в космическом секторе, современных технологиях, чистых технологиях; и технологии здравоохранения, а также поддержка сектора предпринимательства и малых и средних предприятий.

Он отметил, что Люксембург является первой страной в мире, которая официально подписала контракт об участии в мероприятиях Expo 2020 Dubai, что отражает приверженность и стремление Люксембурга добиться качественного и выдающегося участия в глобальных мероприятиях.