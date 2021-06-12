Террористы YPG/PKK атаковали больницу на севере Сирии, 13 погибших

Террористическая организация YPG/PKK подвергла ракетному обстрелу частную клинику в районе Африн на севере Сирии, передает Trend со ссылкой на агентство Анадолу.

Об этом говорится в сообщении, распространенном администрацией пограничной с Сирией турецкой провинции Хатай.

В результате атаки пострадали 13 пациентов лечебного учреждения, еще 27 получили ранения.

Согласно информации, снаряды были выпущены с территории района Телль-Рифат, находящегося под контролем сил режима Башара Асада.