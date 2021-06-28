Абу-Даби с 20 августа разрешит вход в общественные места только вакцинированным

Посещение общественных мест в Абу-Даби с 20 августа будет разрешено только вакцинированным от коронавируса людям. Об этом сообщил в понедельник Комитет по кризисным и чрезвычайным ситуациям эмирата, передает телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Общественные зоны, включая торговые центры, рестораны, кафе, зоны отдыха, развлекательные центры, музеи, тематические парки и спортивные залы столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с 20 августа будут доступны только привитым людям, - указывается в обнародованном коммюнике. - Решение было принято после вакцинации 93% целевых групп эмирата и в целях сохранения здоровья общества". Мера затрагивает также курортные зоны, детские сады, школы и вузы.

Решение не распространяется на тех, кто имеет официальные документы об отводе по медицинским показаниям, и детей в возрасте младше 15 лет.