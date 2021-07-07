Аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане обстреляли

Аэропорт Эрбиля в Иракском Курдистане подвергся в ночь на среду ракетному обстрелу, воздушное пространство над ним полностью закрыто. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, вслед за атакой из стоявших на взлетном поле самолетов были эвакуированы все пассажиры. Полностью отключено освещение гавани. О возможном ущербе информации пока не поступало.

Сообщается также о том, что в американском консульстве в Эрбиле сработали сирены воздушной тревоги.

В свою очередь новостной портал Shafaq news сообщил со ссылкой на антитеррористическое управление автономного региона, что аэропорт был атакован при помощи заминированного беспилотника. В результате нападения никто не пострадал.

"Международный аэропорт Эрбиля подвергся удару с помощью заминированного беспилотника. Нападение произошло в 22:30 по местному времени и не повлекло за собой человеческих жертв или материального ущерба, - отметили в управлении. - В результате обстрела загорелась трава, к ее тушению привлечены пожарные команды".