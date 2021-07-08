Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу
Посольство США в столице Ирака в ночь на четверг подверглось ракетному обстрелу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.
Уточняется, что по территории посольства были запущены две ракеты. Как сообщил телеканал, ПВО удалось сбить одну из них, еще один снаряд упал за пределами тщательно охраняемой "зеленой зоны" Багдада, где наряду с другими диппредставительствами расположено посольство США.
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