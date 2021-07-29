В Ираке при падении вертолета погибли пять человек

Пятеро военнослужащих погибли в четверг в результате крушения вертолета Ми-17 иракской армии к северу от Багдада. Об этом, как передает телеканал Al Sumaria, сообщило объединенное оперативное командование ВС страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Скорбим о пятерых героях - летчике-полковнике Усаме аз-Зубейди, пилоте-майоре Али Фаделе Гадбане и членах экипажа вертолета Ми-17, погибших в катастрофе недалеко от района Амерли на рассвете в 02:45 по местному времени (совпадает с московским) в ходе выполнения боевого задания", - отмечается в коммюнике. Что стало причиной аварии, в командовании не уточнили.

Ранее сообщалось, что вертолет упал вблизи населенного пункта Амерли в провинции Салах-эд-Дин, после чего загорелся.